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Bayramda da torbacıya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 10:17 | Son Güncelleme

Adana polisi Ramazan Bayramı boyunca 21 mahalleye yaptığı şok baskınlarda 68 torbacıyı gözaltına alıp çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı’nda da gençleri zehirlemeye çalışan ve torbacı diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için şok operasyon talimatı verdi.

Adana polisi Ramazan Bayramı boyunca 21 mahalleye yaptığı şok baskınlarda 68 torbacıyı gözaltına alıp çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı’nda da gençleri zehirlemeye çalışan ve torbacı diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için şok operasyon talimatı verdi. Bu talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde 21 mahalleye baskınlar yaptı. Baskınlarda 68 torbacı suçüstü yakalandı. Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramalarda ise 850 gram esrar, 25 gram eroin, 400 uyuşturucu hap, 14 gram kokain ve 72 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok

Bayramda da torbacıya geçit yok
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