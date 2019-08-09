Bayramda deri sektörüne 200 milyon TL’lik katkı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını beklediklerini belirterek, bunun da deri sektörüne 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacağını bildirdi.

İDMİB Başkanı Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, kurban derilerini ekonomiye kazandırabilmek için doğru kesim ve bilinçli saklamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de her yıl deri sanayisinin, 5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirten Şenocak, "Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ve bu da sektörümüze 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak. Yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama yöntemleri ile sektörümüze kazandırılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şenocak, kurban derilerinin Türkiye’ye çok önemli döviz girdisi sağladığını da aktararak,

deri işletmelerinin kurban derilerini işleyerek yerli üreticilere sattığını, onların da bu derilerden ürettiği ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerini ihraç ederek ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını bildirdi.