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Bayramda deri sektörüne 200 milyon TL’lik katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak: - "Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ve bu da sektörümüze 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak" - Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner: - "Deri üretiminde ihtiyaç duyduğumuz ham derinin bir bölümünü ithal etmek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını beklediklerini belirterek, bunun da deri sektörüne 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacağını bildirdi.

İDMİB Başkanı Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, kurban derilerini ekonomiye kazandırabilmek için doğru kesim ve bilinçli saklamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de her yıl deri sanayisinin, 5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyduğunu belirten Şenocak, "Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ve bu da sektörümüze 200 milyon TL’nin üzerinde bir ekonomik katkı sağlayacak. Yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama yöntemleri ile sektörümüze kazandırılmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şenocak, kurban derilerinin Türkiye’ye çok önemli döviz girdisi sağladığını da aktararak,
deri işletmelerinin kurban derilerini işleyerek yerli üreticilere sattığını, onların da bu derilerden ürettiği ayakkabı, çanta ve konfeksiyon ürünlerini ihraç ederek ülkeye önemli döviz girdisi sağladığını bildirdi.

- "Deri 2 saat içinde tuzlanmalı"

Türkiye’nin ham deri ihtiyacının önemli bölümünü yurt içinden temin edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda daralma eğilimi gözlense de hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştiriyoruz. İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için kurbanın doğru kesimi çok önemli. Kurban derilerinin ekonomik değerini kaybetmemesi için derinin belediyelerin mezbahalarında, profesyonel kesiciler tarafından kesilip gölgede saklanması ve delinmemesi gerekir. Deri bıçakla yüzülmemeli, vakumla ayrılmalı. En önemlisi ise iki saat içinde derinin tuzlanması gerekir. Bakanlık veya çeşitli STK’lar, kurban derilerinin tuzlanması için camilere bedava tuz stokları yapabilir. En azından bir ön tuzlanma yapılmalıdır ki deriyi kurtaralım. Aksi halde bakteri üretir ve deforme olur, kalitesi düşer. Ayrıca deri, serin yerde saklanmalı, güneş altında bırakılmamalı."

- "Kurban bayramı ham deri ihtiyacı için çok önemli"

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner ise deri üretiminde ihtiyaç duydukları ham derinin bir bölümünü ithal etmek zorunda olduklarını aktardı.

Yerli kaynakların kesimlerin azlığı nedeniyle ihtiyaca cevap veremediğini dile getiren Uyguner, "Bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler son derece önemli. Kurban Bayramının yaklaştığı şu günlerde deri sanayimizin ham maddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinden azami randıman alınması, kayıpların önlenmesi gerekiyor. Cari fiyatlarla hesaplandığı zaman 200 milyon TL’nin üzerinde bir milli servet söz konusu. Yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler ile milli servetin israf edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hayvan varlığının sürdürülebilirliğinin de önemli bir konu olduğunu dile getiren Uyguner, "Son zamanlarda bayramlarda vekaletle yapılan kesimlerde dişi hayvan kesimine yönelme olduğu edindiğimiz izlenimler arasında. Dişi hayvan kesimi maalesef hayvan varlığını artırmaya çalışan bir ülkeye zarar veren bir uygulama. Bayramlarda dişi hayvan kesiminin olası asgari seviyelerde tutulması Bakanlığımızın hayvan sayısını artırma yönündeki çabalarına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
deri kurban bayramı

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