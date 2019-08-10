HABER

Bayramda ekmek israfına dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Kurban Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) araştırmalarına göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.Ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altının çizen Düzgün, bayram süresi boyunca nöbetçi fırınlar vasıtasıyla halkın ekmek ihtiyacının karşılanacağını kaydederek “Bayram günlerinde ekmeklerimizi çok daha fazla israf ediyoruz.

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Kurban Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.
Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) araştırmalarına göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.
Ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altının çizen Düzgün, bayram süresi boyunca nöbetçi fırınlar vasıtasıyla halkın ekmek ihtiyacının karşılanacağını kaydederek “Bayram günlerinde ekmeklerimizi çok daha fazla israf ediyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar nöbetçi fırınlarımız var. Bu durumda halkımızın özellikle israf konusuna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum” dedi.
Ekmek israfının Türkiye’de çözülmesi gereken sorunların başında yer aldığını dile getiren Düzgün, gıda israfını en aza indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılarak kamu spotları oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Beydağ'da ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri ele geçirildiBeydağ'da ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)Kalp damarları ters olan Leo bebek, İstanbul'da ameliyat edilecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.