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Bayramda ev sahibini kırmamak için yenilen tatlılar, sağlığa tehdit

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

YAKLAŞAN Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlarken, beslenme uzmanları ramazan ayı boyunca dinlenen mideye birden yüklenilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Bayramda ev sahibini kırmamak için yenilen tatlılar, sağlığa tehdit

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - YAKLAŞAN Ramazan Bayramı için hazırlıklar başlarken, beslenme uzmanları ramazan ayı boyunca dinlenen mideye birden yüklenilmemesi gerektiğini hatırlattı. Diyetisyen Büşra Aydın, bayramda ikram edilen tatlıları 'ev sahibi kırılır' düşüncesiyle kabul etmenin birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini söyledi.
Sağlıklı bir bayram geçirmek için ilk gün sağlıklı bir kahvaltı yapılması gerektiğini belirten Diyetisyen Büşra Aydın, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri ile kepekli, çavdarlı ya da tam buğday unundan yapılmış ekmekle yapılan bir kahvaltının ideal olduğunu kaydetti. Besinlerin iyi çiğnenmesi ve hızlı yenmemesinin önemine değinen Aydın, “Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için öğün sayısını artırıp egzersize önem verilmeli. Bunun için 2-3 saat ara ile küçük öğünler tercih edip kısa mesafelerde ulaşım sağlayabileceğiniz yerlerde yürümeyi tercih ederek gün boyu aktif kalınabilir" dedi.
SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ
Hamurlu tatlılar ve çikolata yerine sütlü ve meyveli tatlıları küçük porsiyonlar şekilde tercih etmenin iyi bir başlangıç olacağını belirten Aydın, “Misafirlere de ikramda bulunurken aynı şekilde hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, taze veya kuru meyveler ikram edilebilir. Geleneksel bayram ikramları kan şekerini hızla yükselten enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu gıdaları bayramda birdenbire tüketmek kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur" diye konuştu.
SU İHMAL EDİLMEMELİ
Günde en az 2 litre su tüketilmesinin sağlıklı bir bayram geçirmek için en önemli noktalardan biri olduğunu vurgulayan Büşra Aydın, ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı vücutta oluşan sıvı kaybının yerine konulması için su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yeterli su tüketmek için susamayı beklemeden su içmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Su tüketimini artırmak amacıyla ayran, az şekerli limonata, maden suyu, taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı gıdalar eklenebilir" dedi.
HER ÖĞÜNDE SALATA YENMELİ
Ramazan ayının ardından önerilen beslenme düzeninde sebze ve meyvenin vazgeçilmez olduğunu da sözlerine ekleyen Aydın, her öğünde salataya yer verilmesi gerektiğini kaydetti. Bayram süresince yeme isteğini, iştahı ve tatlı isteğini bastırmak için 1-2 bardak karanfil, tarçın ve limon ilaveli suyun etkili olacağını belirten Aydın, çay ve kahve yerine bitki çayı ve suyun tercih edilmesini önerdi.

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Bayramda ev sahibini kırmamak için yenilen tatlılar, sağlığa tehdit

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