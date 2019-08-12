HABER

Bayramda evsiz kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile birlikte samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Yeniköy Kendirlik Mahallesi’nde gece saatlerinde ahşap evde çıkan yangın yakındaki diğer binaya sıçardı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile birlikte samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesi Yeniköy Kendirlik Mahallesi’nde gece saatlerinde ahşap evde çıkan yangın yakındaki diğer binaya sıçardı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmada yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Döndü Tuncer ve Süleyman Tuncer’e ait evde çıkan yangının boyutları gün ağırması ile birlikte ortaya çıktı.
Yangında mağdur olan aileleri ziyaret eden Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 14 yaralıŞanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
Küçük çocuğa 'işkence' ve 'ihmal' soruşturmasında, öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandıKüçük çocuğa 'işkence' ve 'ihmal' soruşturmasında, öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.