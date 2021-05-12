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  4. Bayramda Getir ve Yemek Sepeti açık mı? Online yemek siparişleri kaça kadar?

Bayramda Getir ve Yemek Sepeti açık mı? Online yemek siparişleri kaça kadar?

12.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son gününe girerken, vatandaşlar online yemek siparişi veren firmaların çalışma saatlerini de merak ediyor. 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sürecinde, getirilen birçok yasağın yanında Getir ve Yemek Sepeti gibi online siparişle hizmet veren firmaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmişti. Peki, Getir ve Yemek Sepeti çalışma saatleri ne?

Bayramda Getir ve Yemek Sepeti açık mı? Online yemek siparişleri kaça kadar?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde online siparişle yemek hizmeti veren firmaların kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. Getir market alışverişi ve Yemek Sepeti’nin market hizmeti veren Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Peki Bayramda Getir ve Yemek Sepeti kaça kadar açık?

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ONLİNE YEMEK SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrimiçi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

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ONLİNE MARKET SİPARİŞİ KAÇA KADAR?

Getir market ve Banabi’ uygulaması Ramazan ayı boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verebiliyordu. Tam kapanma süreci bitimine kadar, Bayram’da dahil online market alışverişleri yine aynı saatler arasında devam edecek.

ARİFE GÜNÜ AÇIK OLAN YERLER NERELER?

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

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Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

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İçişleri Bakanlığı Ramazan tam kapanma

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