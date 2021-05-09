Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karar sonrası bayramda hangi yollar ücretsiz sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz?

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin kararın ardından vatandaşlar bayramda hangi yolların ücretsiz olacağını merak ediyor. Bu sene 12 Mayıs'ta idrak edecek Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni alınan karar göre, Ramazan Bayramı boyunca yap-işlet-devret projeleri dışında olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gece yarısı başlayacak olan ücretsiz geçişler 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek. Kararla beraber aynı zamanda 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de yine ücretsiz gerçekleştirilecek.

