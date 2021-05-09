HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

09.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs'ta idrak edecek olan Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bayramda hangi yollar ücretsiz sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? İşte yanıtı...

Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karar sonrası bayramda hangi yollar ücretsiz sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz?

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ? RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin kararın ardından vatandaşlar bayramda hangi yolların ücretsiz olacağını merak ediyor. Bu sene 12 Mayıs'ta idrak edecek Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni alınan karar göre, Ramazan Bayramı boyunca yap-işlet-devret projeleri dışında olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

kopruotoyol

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gece yarısı başlayacak olan ücretsiz geçişler 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7'de sona erecek. Kararla beraber aynı zamanda 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de yine ücretsiz gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma özel jetine kavuştu!Şeyma özel jetine kavuştu!
Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.