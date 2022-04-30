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Bayramda hava nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

30.04.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, hava durumuna ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hafta sonu ve bayramda, yurdun büyük bir kısmının yağış alacağı belirtildi ve gün gün hava durumu bilgisi verildi. Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada yağışlar konusunda uyarılarda bulundu ve tatil yerlerinde beklenen havaya ilişkin bilgi verdi.

Bayramda hava nasıl olacak? Açıklamalar peş peşe geldi! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

Son dakika gelen habere göre Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin büyük bir bölümü yağış altında olacak. Geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava, yerini yağışlara bıraktı. Meteoroloji, bu hafta sonu ve bayram için yağış uyarı yaptı. Öte yandan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de konuya ilişkin bilgi verirken, tatil yerlerine gidecek vatandaşlar için de uyarıda bulundu.

ORHAN ŞEN'DEN ÇOK SAYIDA İL İÇİN UYARI

Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in içi, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ'da kuvvetli. Dikkat.

TATİL YERLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda tatil yerlerinde yağmurun ne zaman başlayacağı ile ilgili de bilgi veren Şen, "İzmir'den Antalya'ya kadar kıyı bölgelerdeki yağmur, pazartesi sabah 10.00-11.00 gibi başlayacak. İstanbul'da ise pazartesi akşamı etkili olacak." dedi.

Orhan Şen, yağmurların en zaman biteceği ile ilgili ise bilgi vermedi.

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METEOROLOJİ, GÜN GÜN AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, bayramda yağışlı havanın etkili olacağını belirterek şu bilgileri verdi:

Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günleri Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da, pazartesi günü ise Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

30 Nisan 2022 Cumartesi: Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Arife günü (1 Mayıs 2022 Pazar): Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Büyük İlimizde Ramazan Bayramı Boyunca Hava Durumu:

Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,

İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,

İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında,

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu
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