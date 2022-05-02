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Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs Ramazan Bayramı hava durumu!

02.05.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Fakat yapılan açıklamaya göre; Ramazan bayramının ilk gününde yağış bekleniyor. Vatandaşlar, Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağacak mı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte 2 Mayıs Ramazan Bayramı hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs Ramazan Bayramı hava durumu!

Bayramda hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın detayları gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Merakla beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Peki Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağacak mı? 2 Mayıs Ramazan Bayramı hava durumu ve ayrıntılar haberimizde.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerinden sonra bölge genelnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu,

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece Gaziantep ve Kilis çevreelrinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

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Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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