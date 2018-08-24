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Bayramda hayat kurtarmak için görev başındalar

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

112 Acil Servis ekipleri, Diyarbakır'da bayram süresince 2 bin 40 vakaya müdahale etti, 122 trafik kazasında hayat kurtarmak için zamanla yarıştı - 112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden Azad Çakmak: - "Görevimizi bayramda da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsan sağlığıyla uğraşıyoruz. Burada dakikalar, saniyeler çok önemli. Hem biz hem sahadaki arkadaşlarımız hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Kurban Bayramı'nda hayat kurtarmak için kesintisiz hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezinde bayram tatiline rağmen telefonlar hiç susmuyor.

Gelen çağrıların büyük kısmını gereksiz aramalar oluştursa da çalışanlar her çağrıya aynı duyarlılıkla yanıt verip, ihtiyacı olanlara en kısa sürede ulaşıp hayatlarını kurtarmak için büyük çaba gösteriyor.

112 Acil Servis ekipleri Diyarbakır'da bayram süresince 2 bin 40 vakaya müdahale etti, 122 trafik kazasında hayat kurtarmak için zamanla yarıştı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden Azad Çakmak, hayat kurtarmak için 24 saat görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Bayram da olsa görevlerini aksatmadan yürüttüklerini vurgulayan Çakmak, "Görevimizi bayramda da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsan sağlığıyla uğraşıyoruz. Burada dakikalar, saniyeler çok önemli. Hem biz hem sahadaki arkadaşlarımız, hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz." dedi.

- "Ailemle telefonda bayramlaştım"

Çakmak, 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayan vatandaşların yapılan yönlendirmelere uymalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim için bayram çalışmak demek, emek demek, hayat kurtarmak demek. Bayramı çalışarak geçirdim. Ailem başka ilde olduğu için telefonla onlarla bayramlaştım." ifadelerini kullandı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Diyarbakır Şubesi Komuta Kontrol Merkezi Veri Kontrol İşletmeni iki çocuk annesi Hatice Oral da bayram dolayısıyla çok yoğun çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bayramda yoğunluğumuz artmakta. Sürekli vaka takip ettiğimiz için gözümü bilgisayardan ayırmıyorum. Asılsız çağrılar çok fazla. Bunların önüne geçilirse çok iyi olur. Asılsız çağrılardan iş yükümüz ikiye katlanıyor."

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112 Acil Sağlık ekibi kurban bayramı Diyarbakır

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