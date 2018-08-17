Bayramda İSPARK'a ait yol üstü otoparklar ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’a ait yol üstü otoparklar, Kurban Bayramı boyunca 4 gün ücretsiz olacak.
İSPARK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda, İSPARK’ın kent genelindeki yol üstü otoparkları 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek.
Açıklamada, vatandaşların, niteliksiz işletmecilik dahil oluşabilecek her türlü olumsuz durumda "ALO 153" üzerinden konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşabilecekleri de hatırlatıldı.
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