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Bayramda kartla 6 milyar lira harcadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 20-24 Ağustos döneminde kartlı ödeme tutarı 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti - Kartla harcamalardan en fazla pay alan sektörler yüzde 20'yle market, yüzde 17'yle akaryakıt istasyonları ve yüzde 10'la giyim oldu

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 20-24 Ağustos dönemine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,1 milyar liralık ödeme yapıldı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ve arife gününü kapsayan 20-24 Ağustos döneminde kartlı ödeme tutarı 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam, geçen yıl Kurban Bayramı'nda yapılan 4,9 milyar liralık kartlı ödeme tutarına kıyasla yüzde 23 artışa işaret etti.

Sektörel bazda incelendiğinde, toplam ödemelerin yüzde 47'sine denk gelen 2,9 milyar liralık bölüm, market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini market, yüzde 17'sini akaryakıt istasyonları, yüzde 10'unu ise giyim sektörü oluşturdu. Toplam kartlı ödemeler içinde yemek yüzde 8, konaklama ise yüzde 5 pay alarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

20-24 Ağustos döneminde, markette 1 milyar 245 milyon liralık, akaryakıt istasyonlarında 1 milyar 31 milyon liralık, giyimde 585 milyon liralık, yemekte 479 milyon liralık ve konaklamada 286 milyon liralık kartlı harcama yapıldı.

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- En fazla artış seyahat acentelerinde

Bu yıl ile geçen yıl Kurban Bayramı ve arife günü boyunca yapılan kartlı ödeme miktarları karşılaştırıldığında, en fazla artış yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti.

Seyahat acentelerini yüzde 44'le akaryakıt istasyonları, yüzde 34'le hava yolları, yüzde 32'yle çeşitli gıda ve yüzde 30'la yemek takip etti.

Söz konusu sektörlerde 20-24 Ağustos döneminde yapılan kartlı harcama miktarı ise seyahat acentelerinde 210 milyon lira, akaryakıt istasyonlarında 1 milyar 31 milyon lira, hava yollarında 105 milyon lira, çeşitli gıdada 441 milyon lira ve yemekte 479 milyon lira oldu.

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- Tatilde yurt içi tercih edildi

20 Ağustos Pazartesi'ne denk gelen arife gününde yaklaşık 2,4 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar, 20-24 Ağustos dönemini kapsayan 5 günlük tatilde yapılan ödemelerin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda yapılan yaklaşık 6,1 milyar liralık kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde, bu tutarın 268 milyon lirası yurt dışında, 5 milyar 852 milyon lirası ise yurt içinde gerçekleşti.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon lirası yurt dışında, 4 milyar 661 milyon lirası ise yurt içinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurt dışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4'e gerilemesi ve tutarının da geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurt içinin tercih edildiğini gösterdi.

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