HABER

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecburUzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecbur
FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram köprü ve otoyollar ücretsiz kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda taciz rezaleti!

Taksim Meydanı'nda taciz rezaleti!

Bahar Doğrul'un paylaştığı videonun ardından bakanlık harekete geçti

Bahar Doğrul'un paylaştığı videonun ardından bakanlık harekete geçti

Balon patlama oyunu sırasında kediden korktu, 15 iğne yuttu

Balon patlama oyunu sırasında kediden korktu, 15 iğne yuttu

Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecbur

Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: ABD, F-35'leri vermeye mecbur

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

ABD ile krize yol açan rahip Brunson'la ilgili yeni fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.