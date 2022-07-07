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Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

07.07.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusunun yanıtı, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da sevdikleriyle geçirecek olan kişiler tarafından merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda İstanbul'un boşalmasını fırsat bilip sevdikleriyle gezmek isteyen kişiler, 'Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?' sorusuna yanıt arıyor. Bakan Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklamasında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Peki, bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her bayram olduğu gibi bu yılda devlet tarafından işletilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayram tatilini İstanbul'da aileleriyle birlikte geçirecek olan vatandaşlar, hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını internet üzerinden araştırıyor. İşte detaylar.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala araç sahibi olan vatandaşlar bayramda hangi köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor. Her bayram olduğu gibi bu yılda devletin işlettiği bazı köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak. 8 Temmuz Cuma arefe gününü 9 Temmuz Cumartesi Kurban Bayramı'nın birinci gününe bağlayacak olan gece saat 00.00'dan itibaren bazı köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OLAN KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyol

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı bayram köprü ve otoyollar
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