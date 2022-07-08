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Bayramda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı?

08.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda marketler çalışıyor mu? Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü (yarın) idrak edilecek. Peki Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? İşte Kurban Bayramı'nda zincir marketlerin durumu...

Bayramda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı?

Bayramda zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Bayramda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda zincir marketler rutin çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla zincir marketlerin bazı şubelerinin açılış ve kapanış saatlerinin farklılık göstereceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin çoğu İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda çalışıyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM market zincirinin Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olması bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

A101'in Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı öngörülüyor. Öte yandan market çalışanlarının Kurban Bayramı'nın 2. gün ve 3. günü hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

ŞOK marketin boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

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