TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, bayramda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, bayramda da tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Hakan Cömertler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan tatilci yoğunluğunun pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Cömertler, özellikle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ yoğun talep görüyor. Özellikle mavi bayraklı plajlar tatilciler tarafından tercih ediliyor. Şehrimize gelenler çok mutlu, tatilin keyfini çıkartıyorlar. Tekirdağ'da doğal güzelliklere, yöresel lezzetlere, tarihi yapılara ve denize ulaşmak mümkün. Son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısıyla Tekirdağ'ın turizm potansiyeli artıyor." dedi.