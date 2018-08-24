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Bayramda "mavi bayraklı" plajlara yoğun talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, bayramda yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor -Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Hakan Cömertler: -"9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ yoğun talep görüyor. Özellikle mavi bayraklı plajlar tatilciler tarafından tercih ediliyor. Şehrimize gelenler çok mutlu, tatilin keyfini çıkartıyorlar"

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, bayramda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, bayramda da tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Hakan Cömertler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan tatilci yoğunluğunun pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Cömertler, özellikle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ yoğun talep görüyor. Özellikle mavi bayraklı plajlar tatilciler tarafından tercih ediliyor. Şehrimize gelenler çok mutlu, tatilin keyfini çıkartıyorlar. Tekirdağ'da doğal güzelliklere, yöresel lezzetlere, tarihi yapılara ve denize ulaşmak mümkün. Son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısıyla Tekirdağ'ın turizm potansiyeli artıyor." dedi.

Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Cömertler, bayram tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın son dönemlerde tatilcilerin gözdesi olmaya başladığını belirten Cömertler, "İlimize gelen yerli ve yabancı turistler, güzel bir tatil geçiriyor. Bu kapsamda bayram öncesi çalışmalar yapıldı. Ülkemizin her yerinden tatile gelen vatandaşlarımız keyifli bir şekilde tatillerini tamamlayıp geri dönecekler. Bu yoğunluk şehir ekonomisine de yansıdı. Yaşanan tatilci yoğunluğu turizm işletmelerimizi sevindirdi. Artan turizm potansiyeli Tekirdağ'a her şeyi olumlu anlamda etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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mavi bayrak Tekirdağ Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Hakan Cömertler

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