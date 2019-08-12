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Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle memleketlerine gidemeyen binlerce tatilci, doğayla iç içe zaman geçirebilmek için Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı Kurban Bayramı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle memleketlerine gidemeyen binlerce tatilci, doğayla iç içe zaman geçirebilmek için Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.
Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı Kurban Bayramı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, memleketlerine gidemedikleri için tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar.
Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. İstanbul’da yaşayan ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle memleketine gidemeyen Selçuk Tekin, “Memlekete gidemediğimiz için aradaki boşluğu burada değerlendirmek istedik. 3-4 saatlik sürede buraya vardık. Daha önce de gelmiştim. O zaman karlıydı, manzara çok daha güzeldi. O zaman büyülenmiştim ama şimdi beklentimin altında kaldı. Ama havası güzel. Ormanın ortasında. Artvin Karagölde’de benzer bir görüntü vardı. Suyun doğayla iç içe olması güzel. Vakit geçirmek için oldukça iyi. Bolu zaten doğasıyla meşhur. Burada bulunduğumuz için mutluyuz” dedi.

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti

Bayramda memleketlerine gidemeyen tatilciler Gölcük’e akın etti
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