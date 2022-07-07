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Bayramda müzeler açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler ziyarete açık mı, kapalı mı?

07.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda müzelerin ziyarete açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Bayramda müzeler açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler ziyarete açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Bayramda müzeler açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler ziyarete açık mı, kapalı mı?

Bayramda müzeler açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü müzelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Bayramda müzeler açık mı 2022? Kurban Bayramı'nda müzeler ziyarete açık mı, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Bayramda müzelerin ziyarete açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu.

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi salı günleri, Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günü dışında her gün ziyaretçilere açıktır. Öte yandan müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalı olduğu bilinmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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