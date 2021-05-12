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Bayramda nasıl ibadet edilir? Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar ve kılınacak namazlar...

12.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının son günü olan Arefe Günü bugün itibariyle idrak etti. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle beraber yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. Müslümanlar bayramda nasıl ibadet edilmeli sorusunun yanıtını arıyor. Peki bayramda nasıl ibadet edilmeli? Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar neler? İşte yanıtı...

Bayramda nasıl ibadet edilir? Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar ve kılınacak namazlar...

Ramazan Bayramı'na son saatler kalmasıyla beraber bayramda yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Müslümanlar bayramda nasıl ibadet edilmeli sorusunu araştırıyor. Peki bayramda nasıl ibadet edilmeli?

BAYRAMDA NASIL İBADET EDİLMELİ?

Vatandaşlar bayrama az bir süre kala bayramda nasıl ibadet edileceğini araştırmaya koyuldu. Hadis-i şeriflerde Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler ile ilgili şöyle buyuruyor: (Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.)

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)

Ramazan Bayram'ında ve bayramlarda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru şekilde hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek veya aramak onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya edenler, büyük saadete kavuşurlar. Hadis-i şerif: (Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.)

Yine Ramazan bayramında, bayram namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, hurmayı 1, 3, 5 gibi tek adet yemek, teke riayet etmek de sünnettir. Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu: (Allahü teâlâ tektir, teke riayet edeni sever.)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR...

Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah’ım! Ya Rabbi!

Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Yâ ilahe’l-âlemîn!

Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i
kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur’an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!


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