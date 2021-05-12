Bayramda nasıl ibadet edilmeli? Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar...

Ramazan Bayramı'na son saatler kalmasıyla beraber bayramda yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Müslümanlar bayramda nasıl ibadet edilmeli sorusunu araştırıyor. Peki bayramda nasıl ibadet edilmeli?

BAYRAMDA NASIL İBADET EDİLMELİ?

Vatandaşlar bayrama az bir süre kala bayramda nasıl ibadet edileceğini araştırmaya koyuldu. Hadis-i şeriflerde Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler ile ilgili şöyle buyuruyor: (Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.)

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi.)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)

Ramazan Bayram'ında ve bayramlarda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere çok sadaka vermek, İslamiyet'e doğru şekilde hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek veya aramak onlara hediye götürmek sünnettir. Bayram gecelerini ihya edenler, büyük saadete kavuşurlar. Hadis-i şerif: (Bayram gecelerini ihya edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.)