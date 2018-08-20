Bayramda ne kadar et yemeli?

Kurban Bayramı’nda kahvaltıda kavurma, öğlen ve akşam etli yemekler yerken protein ağırlıklı besleniriz. Ancak bu dönemde özellikle kronik hastalıkları olan yaşlılar, kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastalarının dikkatli olması gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarının herkes için geçerli olduğu unutulmamalı, Kurban Bayramı’nda da besin seçimine, porsiyon kontrolüne ve öğünler arası dengeye dikkat edilmelidir. VM Medical Park Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ekinci, bayramda nasıl beslenmemiz gerektiğinden, kesilen eti saklama koşullarına kadar önemli bilgiler verdi. HAFTADA 2-3 KEZ YİYEBİLİRSİNİZ



Günlük tüketilmesi gereken et grubu ve miktarı kişinin yaşına, kilosuna, boyuna, cinsiyetine, hastalık ve kan değerlerine, hatta ekonomik alım gücüne göre değişiklik gösterebilir. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir. Besleyici içeriğinin yanı sıra, etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri de yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Bu nedenle kırmızı eti haftada en fazla 2-3 kez tüketmekte fayda var.

KIYMA VEYA KUŞBAŞI YAPIP SAKLAYIN



Yeni kesilen ve bekletilmeden pişirilen hayvan etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle sindirim sorunları çeken kişiler, taze kesilmiş eti en az 24 saat beklettikten sonra tüketmelidir. Etler büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler, buzdolabında -2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 derecede daha uzun süre saklanabilir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır. Dondurulup çözünen ette bir miktar besin değeri kaybı olabilir. Uygun koşullarda saklanmayan ve oda sıcaklığında bırakılan ette mikroorganizmalar üremeye başlar ve bu mikroorganizmalar ishal, mide krampları gibi çeşitli mide bağırsak hastalıklarına yol açar.