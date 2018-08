Bayramda ne kadar et yemeli?

HAFTADA 2-3 KEZ YİYEBİLİRSİNİZ Günlük tüketilmesi gereken et grubu ve miktarı kişinin yaşına, kilosuna, boyuna, cinsiyetine, hastalık ve kan değerlerine, hatta ekonomik alım gücüne göre değişiklik gösterebilir. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir. Besleyici içeriğinin yanı sıra, etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri de yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20’dir. Bu nedenle kırmızı eti haftada en fazla 2-3 kez tüketmekte fayda var.

HAŞLAMA YAPIN, YANINDA DA SALATA!



Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırın ve ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Etler mangal yapılacaksa; ateşe çok yakın kızartılmaması gerekir. Ateşe yakın pişirilen et besin kaybına uğradığı gibi kanser riskini de artırır. Ayrıca çok yüksek sıcaklık etteki proteinleri katılaştırarak su kaybına ve lezzetinin azalmasına da neden olur. Bayram boyunca etlerin yanında mutlaka sebze, salata ve C vitamini içeren meyve tüketilmelidir. Bu sayede hem besin çeşitliliği sağlanır hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır. Et, posa içermediği için sebze ve meyvelerle arttırılan lif doyma hissini artırır ve etin aşırı tüketimini önler, üstelik bağırsak sağlığı ve kalp-damar sağlığı için de koruyucu olacaktır.

GUT HASTALARI 60 GRAMI AŞMAYIN!



Gut hastalığı, ürik asidin vücuttaki üretiminin artması veya vücuttan yeterli seviyede atılamamasıyla ortaya çıkan hiperürisemi (kanda ürik asit seviyesinin yüksek olması) durumudur. Gut hastaları veya kanda ürik asit seviyeleri yüksek kişiler Kurban Bayramı’nda daha dikkatli olmalıdır. Yüksek pürin içeren gıdaların tüketimi kısıtlanmalıdır. Kırmızı et, beyaz et ve balık, hastalığın akut dönemlerinde diyetten çıkartılır. Diğer zamanlarda ise, günlük 60 gram kadar tüketilebilir. Gut hastaları süt, peynir ve yumurta gibi protein kaynaklarını tüketebilirler. Ayrıca, idrarı alkali hale getiren sebze ve meyve tüketimine de ağırlık verilmelidir. Alkollü içecekler ise hiperürisemiye yol açtığı için kesinlikle tüketilmemelidir. Kuru baklagillerden kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur ise günde 60 gram kadar tüketilebilir. Sebzelerden ise günlük olarak; ıspanak (200 gram), bezelye (60 gram), karnabahar (200 gram), mantar (50 gram) tüketilebilir. Maya, kuruyemiş, kepekli ürünler, tam yağlı peynir, yağda yumurta, sakatat (işkembe, beyin, dil, dalak vb.) gibi besinlerin ise tüketilmemesi gerekir. Beyaz ekmek veya mısır ekmeği tercih edilebilir.