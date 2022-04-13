Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!

Bayramda oruç tutulur mu? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Ramazan ayı devam ederken ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getiren vatandaşlar ile Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı'nda oruç tutulur mu? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerdendir.

Ramazan bayramının ilk günü ile kurban bayramının 4. gününde oruç tutmak tahrîmen mekruh olduğu bilinmektedir.

Öte yandan bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olması sebebiyledir.

Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmünde oldupu için ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” da denilmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.

Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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