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Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi bekleniyor.

Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KURBAN Bayramı'nda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi bekleniyor. Bayramda, otellerde doluluk oranının yüzde 95-100'ü bulması öngörülüyor.
Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek. Ramazan Bayramı'nda yaklaşık iki ay öncesinden 9 güne uzatılan bayram tatilinin Kurban Bayramı'nda da uygulanmasını bekleyen turizmciler, iki haftadan daha kısa süre kalması nedeniyle, karar açıklansa bile hem sektör, hem vatandaş açısından geç kalındığını düşünüyor.
9 GÜN İÇİN GEÇ KALINDI
Bayrama iki haftadan az süre kaldığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 5 günlük tatilin 9 güne çıkartılmasının hem turizmciler, hem de tatil planı açısından vatandaşlar için çok bir şey fark ettirmeyeceğini ve geç kalındığını söyledi. Uzun yıllar, bu tür bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili kararın sene başında açıklanmasını talep ettiklerini belirten Ayık, bundan da en çok hem uygun fiyat, hem de daha rahat planlama olarak vatandaşın yararlanacağını dile getirdi.
400-500 BİN TATİLCİ
5 günlük Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirten Ayık, “Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Antalya ve kıyı bölgelerinin çoğunda zaten tesisler büyük oranda dolu. İç pazarın da katkısıyla iyi bir bayram dönemi yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Otellerin kapasitesinin yüzde 25-30'unu iç pazara ayırdığını düşünürsek, yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.
BU DÖNEM OTELLER DOLU
Bayram tatilinin hem dış, hem iç turizm açısından zaten yoğun sezona denk geldiğine işaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, “Ağustos zaten vatandaşlarımızın yoğun seyahat ettiği bir ay, üstüne bayram tatili de gelince yoğunluk en üst düzeyde. Hem iç, hem dış turizm açısından sıkıntı gözükmüyor. Bu dönemde oteller dolu, havayolları ve karayolları işletmelerinden aldığımız bilgilere göre buralar da dolu. TÜRSAB'a bağlı acentelerle sürekli irtibat halindeyiz ve her tarafın dolu olduğu bir dönem" dedi.
8-9 MİLYAR TL'LİK BEKLENTİ
Türkiye'de otellerin toplam yatak kapasitesinin 1,5 milyon civarında olduğunu belirten Firuz Bağlıkaya, “Tüm otel kapasitelerinin yüzde 30-35'ini yerli vatandaş dolduruyor. Bu oran sahil kesimlerinde yaklaşık yüzde 30. Antalya, İstanbul, İzmir, Ege, Kapadokya, Pamukkale gibi bölgeler dışında yüzde 80-90'a kadar çıkabiliyor. Otel konaklamaları açısından baktığımızda yaklaşık 400 bin vatandaşımız otellerde tatil yapar. Ayrıca akraba, memleket ziyaretleri de turizmin bir parçası. Otellerde konaklama, memleket, akraba ziyaretleriyle birlikte de yaklaşık 8-9 milyar TL'lik ekonomik hareket oluşur" diye konuştu.
'TALEBİMİZ ERKENDEN AÇIKLANMASI'
Bayram tatilinin yüksek turizm sezonuna denk geldiğine işaret eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, bayramda dolulukların yüzde 95- 100'e ulaşacağını kaydetti. 9 günlük tatil beklentisiyle ilgili geç kalındığına işaret eden Yağcı, “Bayram dönemlerinin erkenden açıklanmasını istiyoruz. Vatandaş ona göre planını yapıyor. Bu ve bundan sonraki tüm resmi tatiller için hep böyle talep ettik. Tatil döneminin erken açıklanması vatandaş için çok büyük kolaylık. Hem ulaşım, hem uygun fiyatlarda tatil imkanı bulunabiliyor. Bundan sonraki tüm dönemler için de tatil yapılacak ya da yapılmayacak neye karar veriliyorsa erkenden açıklanmasıdır" dedi.

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Bayramda otellerde yüzde 100 dolulukBayramda otellerde yüzde 100 dolulukBayramda otellerde yüzde 100 dolulukBayramda otellerde yüzde 100 doluluk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şayet oralara yolumuz düşerse sokak yada parklarda geçireceğiz desenize,
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