HABER

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 04:48 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. (AA)

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!
Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayılarıAy'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Serdar Hüseyin Yıldırım atandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var

İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yakalanmamak için lüks villayı kiralamışlar!

Hakkari'de gri listede yer alan Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Evinden ayrıldı ve geri dönmedi! Genç kız aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.