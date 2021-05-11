Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...

17 gün devam edecek olan tam kapanmada şehirler arası seyahat yasağı araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusunu sorguluyor. Peki bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı?

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? 2021 RAMAZAN BAYRAMI'NDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen tam kapanma uygulaması 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirler arası seyahatlere zorunlu haller haricinde izin verilmeceyecek. Dolayısıyla bayramda da zorunlu haller dışında seyahat edilemeyecek.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs'ta başlayacak. 15 Mayıs ise bayramın son günü olacak.

Ramazan ayının ilk iki haftasını içermekte olan kısmi kapanma kararları kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde, şehirler arası seyahatlerin sadece toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirileceği ifade edilmiş, özel araçla şehirler arası seyahatler ise yasak olarak ilan edilmişti. Son güncellenen kararlara göre bu uygulamanın yine devam ettirilmesi bekleniyor.



