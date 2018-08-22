Bayramda şehitlikler unutulmadı

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ziyarette bazı şehit yakınları mezar taşlarını yıkayıp, çiçekleri suladı.

Şehitler için dua eden öğretmen Yusuf Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerden Yusuf Elitaş'ın, Mamak İmam Hatip Lisesi'nden öğrencisi olduğunu söyledi.

Öğrencisinin vatanı için canını verdiğini belirten Sayın, 15 Temmuz şehitlerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Bakır ise Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasını ziyaret ettiğini ardından da 15 Temmuz Şehitliği'ne gelerek, dua ettiğini söyledi. 15 Temmuz şehitlerine minnet borçlu olduklarını aktaran Bakır, FETÖ ile mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

