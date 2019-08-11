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Bayramda şehitliklere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı.

Bayramda şehitliklere ziyaret

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı.
Kent merkezinde vatandaşlar, kurban kesimlerini tamamlanmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan polis ve garnizon şehitliği de ziyaretçilerin akınana uğradı. Kendi yakınları için mezarlığa gelenler, şehitliklere de uğrayarak dua etti.

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Bayramda şehitliklere ziyaretBayramda şehitliklere ziyaretBayramda şehitliklere ziyaretBayramda şehitliklere ziyaret

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