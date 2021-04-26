Bayramda seyahat yasağı olacak mı? Ramazan Bayram’ında seyahat yasağı gelir mi?

Vaka sayılarının artması ile beraber yasaklarda daha sıkı olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldıkları kısmi kapanma kararı sonucunda iki haftalık süreç sonunda eğer vaka sayılarında bir değişim gözlemlenmezse, daha sert tedbirlerin alınacağını belirtmişti. Günlük vaka sayıları her ne kadar 40 binin altına inse de, uzmanlar hala endişeli. 40 bin vaka sayısını yapılan testlerin azlığına bağlayan ve günlük vefat sayısının da halen çok yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma kararı talep ediyor.
Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.
Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Seyahat yasağı da bu saatleri kapsıyor.
Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebiliyor.
Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamıyor. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edebiliyor.