Bayramda seyahat yasağı olacak mı? Ramazan Bayram’ında seyahat yasağı gelir mi?

Vaka sayılarının artması ile beraber yasaklarda daha sıkı olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldıkları kısmi kapanma kararı sonucunda iki haftalık süreç sonunda eğer vaka sayılarında bir değişim gözlemlenmezse, daha sert tedbirlerin alınacağını belirtmişti. Günlük vaka sayıları her ne kadar 40 binin altına inse de, uzmanlar hala endişeli. 40 bin vaka sayısını yapılan testlerin azlığına bağlayan ve günlük vefat sayısının da halen çok yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma kararı talep ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SEYAHAT YASAĞI OLUR MU?

Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.