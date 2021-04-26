HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramda seyahat yasağı olacak mı? Ramazan Bayram’ında seyahat yasağı gelir mi?

Bayramda seyahat yasağı olacak mı? Ramazan Bayram’ında seyahat yasağı gelir mi?

26.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan kabine toplantısında artan vaka sayıları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olacak olan kısmi kapanma kararını açıklamıştı. İki haftalık sürecin son bulması ile beraber gözler 26 Nisan tarihinde yapılacak yeni kabine toplantısına çevrildi. Vatandaşlar Ramazan Bayramı’nda gelecek kısıtlamaları ve seyahat yasakları ile ilgili detayları merak ediyor.

Bayramda seyahat yasağı olacak mı? Ramazan Bayram’ında seyahat yasağı gelir mi?

Vaka sayılarının artması ile beraber yasaklarda daha sıkı olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldıkları kısmi kapanma kararı sonucunda iki haftalık süreç sonunda eğer vaka sayılarında bir değişim gözlemlenmezse, daha sert tedbirlerin alınacağını belirtmişti. Günlük vaka sayıları her ne kadar 40 binin altına inse de, uzmanlar hala endişeli. 40 bin vaka sayısını yapılan testlerin azlığına bağlayan ve günlük vefat sayısının da halen çok yüksek olduğunu dile getiren uzmanlar, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma kararı talep ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SEYAHAT YASAĞI OLUR MU?

Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağı soruları bayram tarihinin yaklaşmasıyla hız kazandı. Son alınan karara göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemlerin alınacağı sinyalini vermişti. Kabine bugün bir kez daha bir araya gelecek ve bayramda alınması gereken önlemleri değerlendirecek.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.

seyahat

SEYAHAT YASAĞINDA GÜNCEL UYGULAMA

Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Seyahat yasağı da bu saatleri kapsıyor.

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebiliyor.

seyahat1

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamıyor. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ramazan bayramı ne zaman?Ramazan bayramı ne zaman?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.