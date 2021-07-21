Bayramda 'siber saldırı' uyarısı: Hırsızlar tatil yapmaz

Vatandaşa, siber güvenlik ve kişisel verilerle ilgili ücretsiz danışma ve destek sağlamak isteyen 7 avukatın girişimiyle ‘Veri Koruma ve Bilişim Derneği’ kuruluyor. Veri güvenliği konusunun Türkiye’de çok anlaşılır olmadığını vurgulayan Dernek Kurucu Başkanı Avukat Iyaz Çimen, veri güvenliğinin ve bu güvenliğin sağlanmasının günümüzde en önemli konulardan olduğunu söyledi. Dernekte insanlara ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Avukat Çimen, “Türkiye’nin veri güvenliği konusundaki bilincini artırmak ve insanların bu verilerin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmesini sağlamak amacıyla bu işe giriştik” dedi.

EN ÖNEMLİ KONU: EĞİTİM

Dernekte en önemli hedefin eğitim olduğunu belirten Avukat Çimen, “Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu ve eğitim kurumlarıyla eğitim çalışmaları yapacağız. Çeşitli eğitim modellerimiz var. Bu eğitimlerle toplumu ve özellikle de çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Aynı şekilde ticaret odalarında, bu işin ihracatını yapan insanlarla da çalışacağız. Çünkü veri güvenliği çalışması, ulusal değil uluslararası olması gereken çalışmadır. Siber güvenlik artık kültür haline geldi. Biz bu kültürü ne kadar küçük yaşta kazandırabilirsek devamlılığını o kadar artırmış oluruz” açıklamasını yaptı.

BAYRAM İÇİN “HIRSIZLAR TATİL YAPMAZ” UYARISI

Kurban Bayramı için siber saldırılara karşı uyarıda bulunan Avukat Çimen şunları söyledi:

“Vatandaşlar, uzun bir tatil döneminde dinlenip keyifli etkinlikler gerçekleştirmek isterken siber vurguncular ise ekrandan sızarak masum insanların kişisel verilerine erişip kredi kartlarını boşaltıyor. Özellikle cihazlardaki verileri yedeklemelerinin unutulmaması gerekir. USB cihazları ile güncel bir virüs tarayıcı ile kötü virüslerden arındırmayı unutmayalım.”

Tatilde il dışında olan kişileri konumlarını paylaşmaması konusunda uyaran Avukat Çimen, “Hırsızlar tatil yapmaz. Sizler denizde fotoğraf paylaşırken birileri evinizi gözetliyor. Özellikle sosyal medya kullanımının artması ile bireyler her anını sosyal medyada paylaşma ihtiyacı hissediyor. Paylaşmadan önce lütfen düşünün” uyarısında bulundu.

BAYRAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Avukat Çimen, bayramda siber saldırılara karşı dikkat edilmesi gereken şeyleri şöyle anlattı:

“Bayramda gelen maillere de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle vekalet şeklinde gerçekleşen kurban kesimlerinde hayır kurumlarından gelen linkleri tıklamamak lazım. Sahte mail yüzünden cihazlarınıza virüs bulaşabilir. İnternette size sunulan hediyelere, promosyonlara kanmamak gerekiyor. Ortak kullanım alanlarında Wi-Fi bağlantılarına da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Acil olmadıkça finansal ödeme ve alışveriş yapılmamalıdır. Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz. Online alışveriş için özel bir kredi kartı belirleyip sanal limit oluşturun. Bilinmeyen yerden gelen URL biçimine ve şirket adının yazılışlarına azami derecede özen gösterilmeli, reklam linklerine tıklanmamalıdır. Güncel işletim sistemi kullanmak ve cihazlara anti virüs yazılımları yüklemek oluşabilecek birçok sorunu önler.”

(DHA)

