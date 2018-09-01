Bayramda Şile'de 7 kişi boğuldu

Nurcan KIRCALI-İSTANBUL,(DHA)

ŞİLE'DE Kurban Bayramı tatili boyunca 7 kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Şile Kaymakamı Salih Yüce 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaymakamlık olarak alınan kararla denize girmeyi yasakladıklarını hatırlatarak "Bayramda maalesef yüreğimiz çok yandı. 7 tane kayıp verdik. Denize girmeyi yasaklamak zorunda kaldık. Biz denize girmeyi yasakladığımızda bu yanlış anlaşıldı, yanlış değerlendirildi. Bizim için bir insan canı çok önemli. Şayet denize girmeyi yasaklıyorsak gerçekten bunun önemli bir sebebi vardır. İşte bunun nedeniyse insan canı olmasıdır. İnşallah benden sonra gelecek olan arkadaşımız da bu tür sevimli olmayan, hoş olmayan tedbirler almak zorunda kalmaz. Bilinmelidir ki bu tedbirler Şile'de yaşayan insanımız için değil çünkü onlar denizi o halde gördüklerinde bırakın denize girmeyi sahile bile inmezler. Bu tedbirler dışarıdan gelen misafirlerimiz için. Ne yazık ki yasaklamak durumunda kaldık. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum özellikle cankurtaranlarımızın, bizlerin tedbirlerine uyulsun. Ayrıca bizim hava muhalefeti haricinde denize girmeyi engelleyecek hiçbir sorunumuz yok. Özellikle belirtmeliyim ki denizlerimizde kirlilik bakımından da hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu.

