HABER

Bayramda Şile'de 7 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

ŞİLE'DE Kurban Bayramı tatili boyunca 7 kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Nurcan KIRCALI-İSTANBUL,(DHA)

ŞİLE'DE Kurban Bayramı tatili boyunca 7 kişinin denizde boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Şile Kaymakamı Salih Yüce 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kaymakamlık olarak alınan kararla denize girmeyi yasakladıklarını hatırlatarak "Bayramda maalesef yüreğimiz çok yandı. 7 tane kayıp verdik. Denize girmeyi yasaklamak zorunda kaldık. Biz denize girmeyi yasakladığımızda bu yanlış anlaşıldı, yanlış değerlendirildi. Bizim için bir insan canı çok önemli. Şayet denize girmeyi yasaklıyorsak gerçekten bunun önemli bir sebebi vardır. İşte bunun nedeniyse insan canı olmasıdır. İnşallah benden sonra gelecek olan arkadaşımız da bu tür sevimli olmayan, hoş olmayan tedbirler almak zorunda kalmaz. Bilinmelidir ki bu tedbirler Şile'de yaşayan insanımız için değil çünkü onlar denizi o halde gördüklerinde bırakın denize girmeyi sahile bile inmezler. Bu tedbirler dışarıdan gelen misafirlerimiz için. Ne yazık ki yasaklamak durumunda kaldık. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum özellikle cankurtaranlarımızın, bizlerin tedbirlerine uyulsun. Ayrıca bizim hava muhalefeti haricinde denize girmeyi engelleyecek hiçbir sorunumuz yok. Özellikle belirtmeliyim ki denizlerimizde kirlilik bakımından da hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadıÇanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştüAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.