Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması nasıl uygulanacak?

Uygulamanın başlayacağı 23 Mayıs Cumartesi günü ise bu işletmeler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinde ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile internet üzerinden satış yapan işletmeler kapalı olacak.

Kısıtlamanın geçerli olacağı günlerde fırınlarla tatlıcıların açık kalmasına izin veriliyor ancak tatlıcılar sadece eve ve iş yerlerine servis biçiminde satış yapabilecek. Aynı şekilde bayram boyunca lokanta ve benzeri işletmeler de evlere servis yapmak şartı ile açık kalabilecek.

Akaryakıt istasyonları kura ile belirlenecek

Bunların yanı sıra ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi kura ile belirlenerek faaliyette bulunacak.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım ve benzeri faaliyetleri yürüten işletme ve firmalarla, yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler kısıtlama hükümleri kapsamının dışında bırakılıyor.