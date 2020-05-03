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  4. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 08:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nda da devam edebileceği sinyalini vererek, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim" dedi.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV'de Helin Aslan'ın Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kalın virüs salgını kapsamında en çok merak edilen konuların başında gelen "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" soruna yanıt verdi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınının düşüşe geçtiğini belirten Sözcü Kalın, halkın uyarılara uyduğunu ve vaka sayısında düşüşe geçildiğini, tedbirlerin ramazan ayı ile bayramda da devam edeceğini vurguladı.

"BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLMESİ İHTİMAL DAHİLİNDE"

"Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi: "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

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