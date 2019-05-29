İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Önümüzde bayram var. Bayramda tatile gidenler olabilir, kısa tutun ve geri gelin. Benim her birinize sandıkta ihtiyacım var. Herkesin oy kullanmasını istiyorum. 23 Haziran'da sandıkta görev alacağız. Yüz binlerce insan sandık güvenliğini sağlayacağız ve bir avuç insana fırsat vermeyeceğiz." dedi.

İmamoğlu, seçim otobüsüyle Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra Fatih Kocamustafapaşa'ya geçti.

Kocamustafapaşa Meydanı'nda miting düzenleyen İmamoğlu "Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih'ten selam olsun. İstanbul'un fethi kutlu olsun. Asla ama asla bu şehre ihanet etmemek lazım. Allah'ım bu şehri ihanet edenlerden korusun." diye konuştu.

İmamoğlu, halkın 16 milyon insana hizmet eden bir belediye başkanı istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Referandumu hatırlıyorsunuz. Sonrasında geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi oldu onu da hatırlıyorsunuz. Ne dediler, 'Referandumdan sonra gaza basacağız. Ülkenin ekonomisi uçacak.' dediler. Herkese büyük vaatlerde bulundular. Ne yazık ki dünyanın en yüksek enflasyonundan birine sahip bir ülkeyiz. Resmi rakamlara göre son 8 ayda 1,5 milyon insanımız işsiz kaldı. Sadece İstanbul'da dört aileden birisi açlık sınırının altında. Hani ekonomi fırlayacaktı? Hani seçimden sonra herkes mutlu olacaktı, işsizlik bitecekti? Ama olmadı. Ben ne yaptım? Ne dedim? Seçimden sonra gelir gelmez taahhütlerimizi başlayacağız dedim. Sadece 18 günde ulaşım indirimini yaptık mı? 18 günde sadece milli bayramlarda değil milli ve dini bayramlarda ulaşım ücretsiz mi? Suda indirim yaptık mı? Belediye toplantılarını açıp şeffaflığı hediye ettik mi? Bunun için çıldırıyorlar. 'Ya biz ne desek yapmadık. Bu adam 18 günde bir sürü iş yaptı.' Biz sizi hissediyoruz, biz vatandaşımızın ne istediğini, önceliklerimizin ne olduğunu biliyoruz. 18 günde bunu yaptık. 1800 günde neler yaparız neler. Şimdi 18 günde bunları yaptık çıldırıyorlar ya 1800 günde bunları deli edeceğiz deli. Bunlar kim. Bunlar bir avuç insan. Bu bir avuç insan bazen YSK'de yedi kişi oluyor, bazen belediyede 3-5 kişi oluyor. Neticede bir avuç insan. Şu avucunuza sığmazlar."