Bayramda tatlı sonrası bir dilim peynir tüketin

Öğr. Gör. Ali Baran Karaoğlu, "Ramazan ve ardından gelen bayramla birlikte tatlı tüketimi bizlerin vazgeçilmezi. Bayram ziyaretleri beraberinde şekerleme ve tatlılar yani karbonhidratlı maddeler diş çürümesini hızlandırıyor. Bu etkileşim ile birlikte dişlerde var olan küçük çürükler, çatlaklar, diş eti çekilmesi, gibi rahatsızlık hızla etkileşime geçiyor ve hassasiyet ve beraberinde ciddi diş ağrılarına neden oluyor" diye konuştu.

Karbonhidrat tüketiminin fazla olduğu Ramazan Bayramı'nda tüketilen şeker ve tatlılar birçok diş sorununu beraberinde getiriyor. Aşırı derecede tüketilen tatlı ve şekerin ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden (Dentaydın) Öğr. Gör. Ali Baran Karaoğlu, alınması gereken önlemlere dair önemli bilgiler paylaştı.

İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMDA yoğun şeker ve tatlı tüketiminin ağız içindeki bakterileri besleyeceğine dikkat çeken Öğr. Gör. Ali Baran Karaoğlu, "Bakterilerin diş yüzeylerine zarar veren asit içeriğini dengeleme görevi, yani PH dengesini kurmak için tüm bu besinlerden sonra peynir tüketin" dedi.

KÜRDAN KULLANIMINA DİKKAT EDİN

Karaoğlu, özellikle etli yemeklerin sonrasında kullanılan kürdanların ağzın fizyolojisini bozduğunu ve diş eti çekilmelerine yol açtığını belirterek, "Diş etinin içine ya da altına batırılan kürdan, diş etinde kanamaya, diş etinin diş ile ilişkisinin bozulmasına ve ileri dönemde diş eti enfeksiyonu, diş eti çekilmelerine neden olabilir. Doğru temizlik için kürdan pratik bir çözüm olsa da diş ipi kullanımı diş ve diş eti sağlığınız için çok daha faydalıdır" ifadelerini kullandı.

ŞEKERSİZ SAKIZLA DOĞAL TEMİZLİK

Karaoğlu, ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kişilerin bayramda öğün sayısının arttırdığını ve daha fazla yemek yeme istediğinden ötürü de dengesiz beslendiğimize dikkat çekerek, "Düzgün bir metabolizma için asit ve baz dengesinin korunması gerekiyor" dedi.

'Bayram sofralarını hayal etmek çok güç değil, şerbetli tatlılardan, meyve sularına, etli pilavlardan, kompostolara karbonhidrat yönünden zengin tabaklar sizi bekliyor' diyen Karaoğlu, şu uyarılarda bulundu: