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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma iETT otobüs, metro, Marmaray bedava mı? Toplu taşımada son durum

17.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı 21 Nisan 2023 Cuma günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün olacak bu tatili yaşadığı şehirde geçirmeyi düşünenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere, konuya dair karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma iETT otobüs, metro, Marmaray bedava mı? İşte, İstanbul'da toplu taşımada son durum...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma iETT otobüs, metro, Marmaray bedava mı? Toplu taşımada son durum

Bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek. Yapılan açıklama sonrası birçok kişi iETT otobüsü, metro, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin detayları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO VE MARMARAY BEDAVA MI?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle toplu taşıma 20 Nisan’dan 24 Nisan Pazartesi günü saat 07.00’ye kadar İstanbul Ankara, ve İzmir’de ücretsiz hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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