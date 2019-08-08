Bayramda trafikteki hız yüzde 183 artıyor

İSTANBUL,(DHA) - Büyük veri analitiği ve teknolojileri kullanılarak yapılan çalışmayla İstanbul trafiğinin hareketlilik rejimi raporlandı. Rapora göre, bayramda bir önceki yılın bayram günlerinde olduğu gibi trafikte bir rahatlama yaşanması durumunda, İstanbul ana arterlerinde sürüş hızının sabah saatlerinde yaklaşık olarak yüzde 183, gün içi saatlerde yüzde 97 ve akşam saatlerinde yüzde 178 arttığı kaydedildi. (İSTANBUL-DHA) Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve 2 üniversitenin akademisyenlerinin bir araya gelerek yaptığı 5 yıllık çalışmanın sonucunda “İstanbul Trafik Otoritmi - Bayramlar” isimli rapor yayınlandı. Rapor, yaklaşık 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağı üzerinde gerçekleşen sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikme ve diğer kayıpları konu alıyor. Raporda, İstanbullu bir sürücünün trafik yoğunluğuna bağlı olarak arterlerde harcadığı zaman, gidiş ve dönüşü içeren bir tur için ortalama 1 saat 6 dakika. Trafiğin açık olması durumunda yaklaşık 24 dakikada tamamlayabileceği tur için İstanbullular, fazladan ve ortalama 42 dakika harcamakta.

HAFTA İÇİ SEYAHATLERİNDE 33 DAKİKALIK KAYIP Raporda yer alan bir diğer sonuca göre ise İstanbul’da sürücüler trafik yoğunluğundan dolayı hafta içi yapılan her bir seyahat başına ortalama 33 dakika kaybediyor. Bu kayıp, sabah saatlerinde yapılan seyahatler için 32 dakika, öğlen saatlerinde yapılan seyahatler için 23 dakika ve akşam saatlerinde yapılan seyahatler için de 44 dakika olarak kayıtlara geçti. ORTALAMA 15 LİRALIK YAKIT HARCAMASI İstanbullu sürücülerin kent içinde yaptıkları seyahatlerde trafik yoğunluğunda kaybettikleri yakıt tutarı 2018 verilerine göre, seyahat başına ortalama 15 lira tutarında oldu. Sabah saatlerinde 19.68 lira olan bu ortalama, akşam saatlerinde 25.14 lira seviyesine yükselmekte ve öğlen saatlerinde 15.71 lira olarak gerçekleşmekti. Bunun yanı sıra, bayramda bir önceki yılın bayram günlerinde olduğu gibi trafikte bir rahatlama yaşanması durumunda, İstanbul ana arterlerinde sürüş hızının sabah saatlerinde yaklaşık olarak yüzde 183, gün içi saatlerde yüzde 97 ve akşam saatlerinde yüzde 178 arttığı kaydedildi.