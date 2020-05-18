Bayramda Tüm Kentlerde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda tüm kentlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını söyledi. Okullarda eğitim-öğretimin de Eylül ayında başlamasına karar verildi.

Türkiye’de Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24-24-26 Mayıs'ta bayram boyunca 81 ilde sakağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre, bayramın birinci günü yani 24 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

“Şartları uygun olan camiler ibadete açılacak”

Yeni normalleşme adımları kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü, müftülükler ve valilikler tarafından şartları uygun olarak belirlenmiş camiler ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bir süre öğlen ve ikindi vakitlerde cemaatle namaz kılınacağını, diğer vakitlerde ise bireysel namaz uygulamasının süreceğini söyledi.