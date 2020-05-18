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  4. Bayramda Tüm Kentlerde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak

Bayramda Tüm Kentlerde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak

18.05.2020 20:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını söyledi. Okullarda eğitim-öğretimin de Eylül ayında başlamasına karar verildi

Bayramda Tüm Kentlerde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda tüm kentlerde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını söyledi. Okullarda eğitim-öğretimin de Eylül ayında başlamasına karar verildi.

Türkiye’de Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24-24-26 Mayıs'ta bayram boyunca 81 ilde sakağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Buna göre, bayramın birinci günü yani 24 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek.

“Şartları uygun olan camiler ibadete açılacak”

Yeni normalleşme adımları kapsamında, 29 Mayıs Cuma günü, müftülükler ve valilikler tarafından şartları uygun olarak belirlenmiş camiler ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bir süre öğlen ve ikindi vakitlerde cemaatle namaz kılınacağını, diğer vakitlerde ise bireysel namaz uygulamasının süreceğini söyledi.

Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı Eylül ayında başlayacak

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ardından eğitimde normale dönüşün ne zaman olacağı merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim-öğretim yılının sona erdirileceğini, yeni eğitim-öğretim yılının da Eylül ayında başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması kapsamında da Salı günü Türkiye saatiyle saat 19.19’da tüm stadyumlardan İstiklal Marşı’nın seslendirileceğini söyledi.

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