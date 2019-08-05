İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücülere, araç lastiklerinin diş, topuk, yanak ve sırt kontrolleri ile hava basıncı ve balans ayarlarını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktasının lastik olduğunu hatırlatarak, mevsime uygun olarak araca takılı olan lastiklerin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğinin kontrol edilmesi ve lastiğe aracın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havanın basılması gerektiğini belirtti.

Lastiğin doğru hava basıncında olmasının emniyet unsuru olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Doğru hava basıncı; aracınızın kontrolünü kaybetme, virajda savrulma ve suda kızaklama risklerini azaltır. Aynı zamanda, lastiklerinizin vaktinden önce aşınmasını ve iç yapısında geri dönüşü olmayan hasarın oluşmasını engeller. Bununla beraber unutmamak gerekir ki, doğru lastik hava basıncı yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Lastiklerin balans ayarının doğru bir şekilde yapılması da son derece önemlidir. Balans ayarı yapılmayan lastikler, sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere yol açabilir."