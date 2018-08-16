Bayramda yediklerinizle şifa bulun

Bayram demek geniş sofralar, aile ziyaretleri ve bol bol yemek demek. Her gittiğiniz evde tatlılar, kızartmalar olabiliyor. Bayramda beslenmeyle ilgili Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş , “Yanlış beslenerek hasta oluyor, doğru beslenerek de şifa buluyoruz. Bayram sofralarını şifaya çevirmek mümkün” diyor.



KEMİK SUYU ŞİFA OLUYOR!

Türkiye’nin fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Yıllardır bize kolesterolü yükseltip damarlara tıkanıklık yarattığı için et, sakatat ve yumurta yedirmediler. Halbuki bu besinler son derece değerli protein kaynakları olmaları yanında, önemli mineral ve vitaminler de içerirler. Kemikli etle pişirilmiş yemekler, kemik suyuna yapılmış çorbalar doğal şifa kaynağıdır. Kemik iliği öyle değerli bir besin maddesidir ki ne çocuklarınızı ne de kendinizi ondan mahrum bırakmayın” dedi. Kırmızı etin birçok faydası olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Serbest dolaşan bütün hayvanlarda Omega 3 bulunur. Et, protein kaynağıdır” dedi.



ÇOCUKLARINIZA BAYRAM ŞEKERİ DİYE ZEHİR VERMEYİN!