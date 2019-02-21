Bayram'dan 2 yıldır haber yok

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce 18 yaşındayken "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan Bayram Elhaman'dan bir daha haber alınamadı. Ayten Elhaman (39), oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Elhaman ailesinin oğlu fırıncı Bayram Elhaman, 2017 yılının Mayıs ayında bilinmeyen nedenle babasıyla tartıştı. Bir hafta sonra işe gitmek için evden çıkan gençten bir daha haber alınamadı. Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, oğlunun bulunması için birçok yere başvurduklarını ifade ederek, "Oğlum kaybolduğu hafta bana ayakkabı almıştı. Çok sevinmiştim. Babasıyla tartıştıktan 1 hafta sonra işe gidiyorum diye çıktı. Bir daha da haber alamadık kendisinden. O günden sonra çalmadığımız kapı kalmadı. Karakola bildirdim, telefonuna ulaşamadık. Yaşayıp, yaşamadığını bile bilmiyoruz. Ne olur oğlum beni duyuyorsa en azından bize ulaşsın, lütfen oğlum bulunsun" dedi.

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