Bayramı ülkelerinde geçiren 25 bin Suriyeli geri döndü (2)

CİLVEGÖZÜ'NDEN DE DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyelilerin bayram ziyaretinden dönüşleri devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde, geride bıraktıkları yakınları ile geçiren Suriyeliler, Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye’ye geliyor. Daha sonra da yaşadıkları illere gidiyorlar.

SIKINTI YOK

Geçen günlerde Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkıntının kalmadığını söyleyen Suriyeliler, yeniden Türkiye’ye geldiklerini ve yaşadıkları illere gideceklerini söyledi. Suriyeliler, “İki gün öncesinde yaşanan sıkıntı kalmadı. Her şeyin normal olduğunu gördük ve işlemlerimizin ardından Türkiye’ye geldik. Her şey gayet normal” dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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