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Bayramı ülkelerinde geçiren 39 bin Suriyeli döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

RAMAZAN ve Kurban bayramını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN ve Kurban bayramını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Şu ana kadar 39 bin Suriyelinin Türkiye'ye geldiği ve dönüşlerin 31 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.

Ramazan Bayramı için 17- 31 Mayıs ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz- 9 Ağustos'ta Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri devam ediyor. Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisince işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden şu ana kadar 39 bini Türkiye'ye dönerken son günlerde dönüşlerde azalma olduğu belirtildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.

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