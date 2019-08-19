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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kurban bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye geri dönüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyelilerin geri dönüşleri başladı.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NA GETİRİLİYORLAR

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Suriyeli Yusuf Muhted yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Muhted, kendileri için sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere minnettar olduklarını ifade etti.

40 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ ÜLKESİNE GİTMİŞTİ

Kurban Bayramı için memleketlerine giden Suriyeliler, 31 Aralık Salı günü saat 17.00'a kadar Türkiye'ye dönebilecek. Bayramda 40 bin 150 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine gitmişti.

Kaynak: İHA-AA


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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı

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VALLAHA GÜZEL MEMLEKET YEDİR İÇİR YATIR GELSİNLER BAKARIZ BİZ ONLARA VERGİ KOYUYOR HÜKÜMET ONLARIN HER YURT DIŞINA ÇIKIŞINDA
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