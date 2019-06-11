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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye başladı.17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti.

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye başladı.
17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Babul Selam’ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.
Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.
Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadarsüreceği bildirildi.

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
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