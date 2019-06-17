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Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti.

Ramazan Bayramı’nı yakınlarının yanında geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.
17-31 Mayıs arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 20 bin 576 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren 4 bin Suriyeli Türkiye’ye dönüş yaptı. Dönüş için randevu günü olan Suriyeliler, Babul Selam Sınır Kapısı’ndan Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. 4 ayrı güvenlik noktasından geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.
Suriyelilerin dönüşünün 1 Kasım 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 20 bin Suriyeliden 4 bini Türkiye’ye döndü
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