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'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin kilogramının toptancılara 3- 5 liradan satılması üreticilerin yüzünü güldürdü.

'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin kilogramının toptancılara 3- 5 liradan satılması üreticilerin yüzünü güldürdü.
Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı’nın endemik meyvesi olan 'Bayramiç beyazı'nın hasadına 1 ay önce başlandı. Son dönemine girilen hasat bölgesinde yaklaşık 5 bin dekardaki ürünler; erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştiriliyor. Ürünler, hasat döneminin ardından yurt dışının yanı sıra Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor. 'Bayramiç beyazı' rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketicinin beğenisini topluyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Kaz Dağı’nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin kilogramının toptancılara 3 ile 5 liradan satılması, hasat dönemini sonunda üreticilerin yüzünü güldürdü.
Üretici İbrahim Işık, Bayramiç Ziraat Odası'nın girişimiyle yapılan 'Bayramiç beyazı'nın reklamı ve tanıtımı sonrası talepte meydana gelen artışın, üreticileri sevindirdiğini söyledi.
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bahçe Ziraatı Bölümü'nün 5 yıl gibi uzun bir süre araştırma ve incelemesinin ardından ürünümüz 'Bayramiç beyazı' olarak tescillendi. 'Bayramiç beyazı' diğer bölgelerde yetişen beyaz tüysüz şeftaliden daha farklı lezzete sahip. Ürünlerin 3 ile 5 lira arasında toplantıcılara satması ise üreticileri hem memnun etti hem de yüzlerini güldürdü" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü'Bayramiç beyazı' üreticinin yüzünü güldürdü

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