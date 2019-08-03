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'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescilli 'Bayramiç beyazı' adıyla anılan nektarinin bir ay önce hasadı gerçekleştirilen erkenci döneminde kilosunun 5, şu anki orta dönemde ise 3 liradan satılması üreticinin yüzünü güldürdü.

'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağı'nın eteklerinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescilli 'Bayramiç beyazı' adıyla anılan nektarinin bir ay önce hasadı gerçekleştirilen erkenci döneminde kilosunun 5, şu anki orta dönemde ise 3 liradan satılması üreticinin yüzünü güldürdü.
Bayramiç ilçesinde, Kazdağı’nın endemik meyvesi olan ‘Bayramiç Beyazı’nın hasadına 1 ay önce başlandı. Bayramiç bölgesinde 5 bin dekar alandaki nektarin erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştiriliyor. Ürünler, hasat döneminin ardından yurt dışının yanı sıra Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor. 'Bayramiç beyazı' rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Kazdağı’nın eteklerinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili 'Bayramiç beyazı' adıyla yapılan nektarinin erkenci döneminde kilosunun toptancılara 5, şu anki orta dönemde ise 3 liradan satılması, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
'BİZİ MEMNUN EDİYOR'
‘Bayramiç Beyazı’nın bu yılki hasadı ve satış fiyatından memnun olan üretici Ahmet Daldal (66), “Geçen sene de bu fiyatlara yakın ürünümüzü sattık. Erkenci hasatta 5 liradan müşteri bulduk. Şu andaki orta hasattan da nektarin fiyatının 3 liradan alıcı bulması bizi memnun ediyor. Geç dönem hasadından da umutluyuz” dedi.
MARKETLERDE 5 LİRADAN SATILIYOR
Marketlere tüysüz nektarini 5 liradan sattıklarını belirten Esra Arslan ise satışlardan son derece memnun olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor'Bayramiç Beyazı' üreticinin yüzünü güldürüyor

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