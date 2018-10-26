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Bayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Büyük çekişmeye sahne olan koşuda dereceye giren öğrencilere madalyalarını ilçe protokol üyeleri takdim etti.

Bayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu

Bayramiç’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. İlçe girişinden Kıbrıs Caddesi boyunca gerçekleşen ve kaymakamlık binası önünde son bulan koşu, büyük çekişmeye sahne oldu. Küçük erkekler, küçük kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yapılan koşuya ilçedeki okullardan öğrenciler katıldı. Arkadaşları tarafından coşku içerisinde desteklenen öğrenciler, koşu boyunca tüm gayretlerini sarf etti. Koşunun ardından Yıldırım Akbulut Meydanı'nda ödül töreni yapıldı. Koşuda dereceye giren öğrencilere madalyaları Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salih Derdar Akar tarafından takdim edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı

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