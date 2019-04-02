Bayramiç'in Örenli köyünde muhtarlık seçimi iptal edildi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki muhtarlık seçimleri bir kişinin eşinin yerine oy kullandığı tespit edilmesi üzerine iptal edildi.

Bayramiç ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 77 seçmeni bulunan Örenli köyünde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeKİ muhtarlık seçimi için 74 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Seçimlerinde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım (42), 33, muhtar adayı Ethem Yavuz (55) 33, Ufuk Aykurt ise 8 oy aldı. Aynı oyu alan muhtar adayları Mehmet Sedai Yıldırım ve Ethem Yavuz arasında yapılan kura çekimi sonrasında muhtarlık seçimini mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım kazandı.

Kuranın ardından muhtarlık seçimlerinde sahte oy kullandığı iddiasında bulunan muhtar adayı Ethem Yavuz ilçe seçim kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan araştırmada 1092 nolu sandıkta Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığı tespit edildi. Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerini iptal etti. İptal edilen muhtarlık seçim 1 Haziran'da yapılacak.