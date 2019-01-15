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Bayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kasaplık yapan Mehmet Çetin (30), kendisine ait hayvan barınağında 3 ineğini boyunları kesilmiş halde buldu.

Bayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulundu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kasaplık yapan Mehmet Çetin (30), kendisine ait hayvan barınağında 3 ineğini boyunları kesilmiş halde buldu. İneklerden ikisi ölürken, yaralı olan ise mezbahada kesildi.
Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü yolu üzerindeki kasap ve restoran işletmecisi Mehmet Çetin, bu sabah hayvan barınağına geldiğinde ineklerinden 3'ünü kanlar içinde yerde buldu. Çetin'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, 3 ineğin boynunun kesildiğini belirledi. Dün gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyunları kesilen 3 inekten 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ölen 2 inek, Bayramiç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gömülürken, yaralı olan ineğin ise mezbahada kesimi gerçekleştirildi.
'UYUYORLAR SANDIM, BOYUNLARI KESİLMİŞ'
Sabah hayvan barınağını kontrol ettiğinde yaralı ineği gördüğünü belirten Mehmet Çetin, "Yaralı olan ineğin boynunu bir yere çarpmış olabileceğini düşündüm. Ama yerde yatan ve uyuduğunu sandığım iki ineğin yanına gittiğimde boyunlarının kesik olduğunu fark ettim. Yapılan incelemede araç tekerleği izleri bulundu. Hayvanları keserek götürmek istemiş olabilirler. Çok üzgünüm" dedi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulunduBayramiç'te 3 inek boyunları kesilmiş halde bulundu

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